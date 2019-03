Detenido por disparar con una escopeta de caza a un guarda forestal

Un cazador de La Orotava se puso a practicar el tiro con una escopeta en un bosque cercano a su casa... algo totalmente ilegal... en ese momento acude un vigilante de campo a llamarle la atención pero lejos de desistir, le apuntó con el arma y le amenazó con pegarle un tiro si no se iba, y así lo hizo, a pesar de que el guardia salió huyendo, el agresor le disparó... pero no llegó a darle. No contento con eso le siguió hasta su casa y amenazó a su mujer encañonándola con la escopeta.

El matrimonio lo denunció a la guardia civil y la detención se ha producido esta misma mañana, algunos vecinos nos cuentan fuera de cámara que incluso ofreció resistencia a la detención con el arma en las manos.

Al parecer este cazador ya había protagonizado otro suceso parecido por el que no fue imputado pero en esta ocasión los cargos contra él son graves, está acusado de intento de homicidio y será decretado su inmediato ingreso en prisión.