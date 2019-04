Detenida por abandonar a su hijo mientras ella se embarrachaba

La DG del menor intenta contactar con sus familiares

La turista polaca detenida por dejar a su hijo abandonado mientras ella se emborrachaba ha vuelto a hacerlo. La Guardia Civil la ha detenido por segunda vez en las mismas circunstancias. La detención se produjo anoche en las inmediaciones de la playa de Amadores, en el sur de Gran Canaria.

Es la mujer que dejó solo a su hijo de cuatro años mientras ella se emborrachaba. Lo hizo el pasado 26 de marzo y anoche lo volvió a hacer. En esta ocasión fue descubierta en la Playa de Amadores, al sur de Gran Canaria.

Según pudo saber la Guardia Civil, la joven llevaba varias horas por la zona.

Esta mañana ha pasado a disposición judicial acusada de un delito de desamparo. Hace menos de una semana fue descubierta en Puerto Rico en las mismas circunstancias, el pequeño deambulaba solo por las calles mientras ella bebía en el apartamento en el que se hospedaban. El niño ingresó en un centro de menores, pero el juez la puso en libertad y se lo devolvió por no tener antecedentes y porque presentó un billete de vuelta a su país para el 29 de marzo. Pero no volvió y ha vuelto a reincidir. En este caso, ya con antecedentes, no será tan fácil. La propia Fiscalía de Menores ha asegurado a Antena 3 que exigirán todas las garantías de seguridad para el pequeño. Dirección General del Menor está en conversaciones con el Consulado Noruego, país en el que residen, para contactar con otros familiares.