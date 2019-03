Denuncian el trato que reciben los indigentes en el albergue

Encarna la madre de Alonso la persona sin hogar que moría quemada en esta chabola el fin de semana no tiene recursos para llevarse el cadáver de su hijo. Para colmo nos dice que el ayuntamiento ya no le paga la estancia en un hotel de la capital y que por eso ha tenido que dormir en el albergue municipal. La plataforma por la dignidad de las personas sin hogar ha vuelto a denunciar este caso y el de otras personas que son ninguneadas en este albergue cada noche. Estas imágenes han sido grabadas por ellos y en las que vemos a varias personas sentadas en la calle. Nos hemos puesto en contacto en el albergue y no nos han querido hablar de estos casos.