Denuncian precariedad en seguridad privada de aeropuertos canarios

Reclaman subidas salariales

Los sindicatos denuncian que la situación de los trabajadores de seguridad privada en el Aeropuerto de Barcelona también se da en los ocho aeropuertos canarios. Esta semana hay previstas reuniones con los trabajadores. Y algunos comités ya tienen fecha. para comenzar a negociar con la empresa.

Y los sindicatos calculan que harían falta 300 más para no tener que hacer tantas horas.

Denuncian que la mayor parte de los contratos son parciales, aunque el tiempo de trabajo ocupe toda la jornada.

Hay varias empresas que se encargan de la seguridad en Canarias. En Fuerteventura es Eulen, la misma que en Barcelona. El miércoles tendrán una reunión para decidir si se suman a las reivindicaciones con paros puntuales. En Gran Canaria tienen previsto reunirse con Prosegur para iniciar una negociación a finales de agosto.

El sueldo de un agente de vigilancia está en torno a los 1000 euros. Pero hasta hace unos meses había un plus de aeropuerto de algo más de 120 euros y un plus de parking, que ahora, dicen, no se está pagando a los nuevos contratados eventuales.

De momento los aeropuertos canarios funcionan con normalidad, aunque la posibilidad de paros y huelgas está latente.