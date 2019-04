Denuncian atasco en la tramitación de expedientes de serv.sociales

Desde el ayuntamiento lo niegan

La oposición en el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria denuncia que los servicios sociales acumulan hasta 68 expedientes sin tramitar sobre menores en riesgo de exclusión, algo que califican de muy grave..

La mayor parte de los casos son avisos de colegios e institutos sobre absentismo escolar, y requerimientos urgentes de la fiscalia de menores. El gobierno municipal lo niega todo tajantemente. Dicen que no ha habido retrasos en ningún expediente.

Denuncian que desde enero se han acumulado 68 expedientes sobre la situación de menores en la capital gran canaria.

El motivo, según el PP, Ciudadanos y Unidos, es que no se había sustituido la baja laboral de la coordinadora del área en el distrito Puerto Contreras. Según un escrito de la ex directora de la unidad de la familia y el menor, desde diciembre de 2015 no se han tramitado peticiones por absentismo escolar, o informes que requerían la policía y la fiscalia sobre la situación de menores en riesgo.

El concejal de cohesión social niega que haya habido tal acumulación de expedientes.

Jacinto Ortega ha dicho que los trabajos de esa oficina fueron repartidos entre otros coordinadores y cree que este asunto viene motivado por la destitución de la directora de la unidad, que es la que ha redactado ese informe. Por su parte, los tres partidos en la oposición se plantean poner este asunto en manos de la fiscalía de menores.