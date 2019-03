Declaran los menores presuntamente agredidos

El acusado ha tenido una actitud tranquila y fría en la sala

Ese era el recibimiento en los juzgados de Puerto del Rosario a Eduardo Paz, presunto pederasta, en el día de ayer, hoy la tensión se ha vivido en el interior de la sala, donde han declarado los niños, las madres y otros menores que habrían sido testigos de esos presuntos abusos. Las víctimas han relatado situaciones especialmente duras.

En este vehículo Eduardo Paz hoy abandonaba los Juzgados de Puerto del Rosario tras escuchar las duras declaraciones de sus supuestas víctimas.

El procesado al que acusan de abusar de nueve niños de entre 8 y 11 años de edad ha vuelto a demostrar una actitud tranquila y fría.

La fiscalía pide para él 77 años de cárcel. Paz aprovechaba los momentos en los que se quedaba a solas con los niños para llevar a cabo los supuestos abusos. Los pequeños han tenido que recibir asistencia psicológica que se mantiene en muchos casos a día de hoy.

La acusación particular no tiene dudas de que el ex director de la batucada Besai es culpable de los delitos que se le imputan.

Mañana se reanudará la sesión con las declaraciones de los forenses y los agentes de la Guardia Civil que encontraron el material de pornografía infantil en posición del procesado.