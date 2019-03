Las cumbres de Tenerife, La Palma y Gran Canaria amanecen heladas

En Tenerife, todavía no ha caído nieve, pero sí placas de hielo en la carretera en los accesos al Teide. Hoy han sido muchos los que han desafiado al frio y no han dudado en subir a las cumbres de Gran Canaria, hasta un grado ha captado nuestro termómetro, una estampa que ha sabido a poco.Durante la mañana ha tenido que cerrarse el acceso al Teide por la esperanza, los turistas y curiosos no dudaron en captar con sus cámaras la imagen que nos ha dejado las bajas temperaturas. Las instituciones insisten en la precaución a la hora de acceder en coche a las cumbre por la posible formación de placas de hielo. Son Unos primero y fugaces copos que de momento no han teñido de blanco las cumbres de las islas.