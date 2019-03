El culebrón de Vitolo no acaba

El culebrón Vitolo aún no ha acabado. A última hora de la tarde de ayer, el Sevilla anunció su renovación tras acuerdo con su representante y su padre, y dejaba al Atlético de Madrid y a Las Palmas sin fichaje. Pero eso de momento no está cerrado y aún Vitolo puede acabar de amarillo. Un equipo de Antena 3 habló con él antes de su marcha a la ciudad hispalense. De su futuro, ni una palabra.

Vitolo llegó al aeropuerto acompañado de su padre. Último vuelo directo del día hacia Sevilla. Mientras facturaba intentamos preguntarle por su decisión final.

No puede o no quiere hablar de lo que va a hacer con su futuro. A esa hora se suponía que iba a ser jugador del Sevilla para los próximos 5 años, pero ahora mismo ese desenlace no está tan claro. Pensativo mientras esperaba por la tarjeta de embarque sigue sin revelar si va a vestir de blanco o de amarillo en los próximos días. Volvemos a intentarlo aunque la respuesta es la misma.

El presidente del Sevilla había asegurado que Vitolo se quedaba hasta 2022 pero de momento no hay confirmación por parte del jugador. Con la oferta sevillista Mejoraría su contrato y aumentaría su clausula hasta los 50 millones de euros. Entró en la zona de seguridad del aeropuerto dejándolos con la incertidumbre de si volverá a Gran Canaria a vestirse otra vez de amarillo.