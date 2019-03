Contenidos machistas en un whatsapp del concejal socialista

Hoy La Laguna celebra su día grande, con la Festividad del Cristo. Procesión por las calles de la ciudad, El Cristo acompañado por miembros de la corporación municipal. El alcalde y el equipo de gobierno, aunque este año falta uno de los concejales. Zebenzuí González, Concejal socialista, que junto a otros 4 compañeros gobiernan en coalición con los nacionalistas.

Y no acudió Zebenzuí González por el revuelo que ha causado un whatsapp que envió, por error, a un chat de militantes socialistas. En ese mensaje con contenido machista el concejal socialista utiliza términos sexuales y además dice que puede "enchufar" a empleadas en el ayuntamiento. Al tiempo que asegura hace campañas por frikis. El concejal socialistas ha reconocido ser el autor de este wasap, dice que lo utilizó en una conversación privada y que ha sido sacada de contexto. Zebenzui González pide disculpas, porque asegura que ese tipo de comportamiento choca frontalmente con su forma de ser. Un error de envío que ha causado estupor en las filas socialistas.

Compañeros de partido que han criticado duramente las palabras de Zebenzuí González a las que tildan de "Intolerables e inadmisibles". Mientras desde el Ayuntamiento Lagunero el grupo socialista acaba de anunciar que le retirará sus competencias. Aunque ha sido el tema del día en los corrillos previos a la procesión del día de hoy.

La responsable de Organización del Partido Socialista no ha podido ser más contundente a la hora de calificar este whatsapp con alto contenido machista y en el que se reconoce enchufismo.

Una conocida feminista que no admite que el edil responsable del mensaje se justifique diciendo que está sacado contexto.

Y se pone en el lugar de las empleadas eventuales del ayuntamiento a las que se refiere el whatsapp.

Javier Abreu, concejal socialista en el ayuntamiento lagunero va más allá.

al reconocer los hechos está cometiendo un delito.

La oposición lagunera en bloque pide medidas. Ciudadanos exige su dimisión y en caso de que no lo haga sea cesado por el alcalde, Podemos se suma al cese mientras que el PP quiere esperar a ver si Zebenzui González deja o no su acta para tomar una decisión. Mientras tanto ya advierte González que nadie espere su marcha del ayuntamiento porque no dimitirá.

El Psoe había anunciado que iba a actuar con máxima contundencia, y así lo ha hecho. El partido ha suspendido de militancia al concejal de forma fulminante. El Secretario General de los Socialistas, Ángel Víctor Torres, asegura que ha sido la dirección federal quien ha acordado de manera unánime esta medida debido a la gravedad del asunto.