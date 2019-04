Los concejales anuncian que no retirarán la moción

La posible moción ronda en Granadilla desde hace meses

Estas movilizaciones en Sanidad no ayudarán a zanjar las diferencias que mantiene en el seno del Gobierno por este asunto Coalición Canaria y el Partido Socialista, y mientras continúe también adelante la moción de censura en Granadilla. Los siete concejales de Coalición Canaria que han presentado la moción junto a PP y Ciudadanos contra el alcalde del PSOE aseguran que no van a dar marcha atrás.

Prefieren pasar al grupo mixto que retirar la moción de censura.

Una orden clara que José Miguel Barragán y Fernando Clavijo sólo han podido dar a través de los medios de comunicación porque les ha sido imposible hablar con José Domingo Regalado uno de los nacionalistas censurantes y además secretario del comité local.

Él sigue justificando la moción cree que no puede continuar un alcalde imputado al frente del municipio y asegura que sólo deben atender a los intereses del Granadilla sin preocuparse de las consecuencias que puede traer para otros pactos.

10 días tienen para revertir la situación de los contrario el día 27 Granadilla podría tener nuevo alcalde.

No ha habido llamadas telefónicas, al menos eso es lo que asegura la dirección de Coalición Canaria, que dice que les ha comunicado vía correo electrónico a los concejales que presentaron la moción, la apertura de expediente y su correspondiente expulsión si no dan marcha atrás. Tienen 24 horas para hacerlo o de lo contrario podrían estar fuera del partido antes del viernes que viene con lo cual la moción no podría prosperar.

El partido les ha comunicado vía mail y a través del ayuntamiento la apertura de expediente por no seguir las directrices de partido y presentar una moción contra el PSOE en Granadilla. Desde CC aseguran estar haciendo todo lo necesario para que la moción no prospere.

Pero lo cierto es que la posibilidad de una moción de censura ronda en Granadilla desde el inicio de la legislatura y todos los sabían.

Por eso no se entiende desde el PSOE que Carlos Alonso vaticinara y alentara a los concejales nacionalistas a presentarla en contra del pacto regional. Hoy el presidente del Cabildo de Tenerife asegura que fueron unas declaraciones en un acto de campaña para alentar a los votantes teniendo en cuenta que con su alcalde imputado tarde o temprano abandonaría el ayuntamiento.

Algo que no pasa en ningún caso por una moción de censura.