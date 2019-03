Un concejal de Arrecife lleva 5 meses desaparecido viajando por el Caribe

Este es el viaje de la polémica, una regata por el Atlántico a bordo de su barco, el Cabo Andrés, con el que partió de Marina Rubicón en Yaiza el 8 de enero. Casi 5 meses después, Pedro de Armas no ha vuelto a Lanzarote. Nadie se había preguntado por la ausencia del concejal hasta que llegó una factura de teléfono de 1.200 euros al Ayuntamiento de Arrecife. Dinero que tendrá que aportar de su propio bolsillo porque los concejales tienen un tope de gasto telefónico de 120 euros al mes. El Consistorio no quiere hacer declaraciones. Quien sí habla es la oposición.

De hecho, de Armas se enteró en el Caribe de la moción de censura que sufrió Cándido Reguerra y que el nuevo alcalde era Manuel Fajardo Feo. Un pleno en el que no estuvo presente. De Armas es concejal en la oposición y no cobra del ayuntamiento. Según su hijo, durante este viaje, sólo recibía llamadas del propio consistorio y ya ha devuelto el móvil y el Ipad que tenía durante la travesía. Quien si cobraba nómina era su secretaria, 1.200 euros al mes.

Pedro de Armas ya saltó a la primera plana de la prensa regional y nacional por el caso Ocean King. Dimitía en el año 2002, entre lágrimas, de sus cargos públicos y dentro del partido, en aquel momento Coalición Canaria, al verse implicado en un supuesto caso de tráfico de inmigrantes ilegales del que finalmente salió sin cargos. Un asunto que no le impidió continuar con su carrera política. Ahora un teléfono móvil y su afición a la vela, si que podrían pasarle factura.