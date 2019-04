Comparte su título universitario con su perro guía

Una fisioterapeuta invidente

Ha sido su fiel compañera durante los cuatro años que ha durado la carrera, por eso a nadie le extrañó ver a Silvia recoger su diploma de Fisioterapeuta acompañada por su perra guía, de nombre Gema. Y no sólo eso, la perra guía recibió su propio diploma e incluso aparece, muy orgullosa, en la orla de carrera junto al resto de licenciados.

Este es el momento en el que Silvia recoge su título como Fisioterapeuta. Y no lo hace sola, la acompaña, como cada día durante los cuatro años de su carrera, su perra guía Gema.

Ella sabe cuándo toca trabajar y cuándo divertirse. El arnés es señal de que hay que estar concentrada. Aunque en clase, a veces se relajaba un poco.

Aunque no siempre es así. Silvia confiesa que en algunos sitios los invidentes con perro guía sufren la intolerancia de la sociedad, no siempre aceptan la presencia del perro. En cuanto a su futuro como profesional, no el asusta.

Y aunque Gema cumple ya algunos añitos, Silvia espera que también esté presente con ella en su primer día de trabajo como fisioterapeuta. De momento, ni siquiera ha faltado en la orla de carrera, junto al resto de sus compañeros.