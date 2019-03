Las compañías aéreas volverán a pedir los certificados de residencia

Ya no vale solo con el DNI. Quienes quieran acogerse al 50% de descuento para residentes que viajen a la península o entre islas, tendrán que presentar el certificado de residencia. Un documento que se solicita en los ayuntamientos. Pero el certificado será obligatorio a partir del 1 junio. Y aunque de momento la demanda no ha subido, se prevé un aluvión de solicitudes en las oficinas municipales canarias. Con esta medida el Gobierno del Estado pretende controlar que existan no residentes que reciban subvenciones no siendo residentes. Los ayuntamientos serán quienes confirmen que están empadronados También el estado quiere evitar el fraude de las compañías aéreas. Actualmente Islas Airways está siendo investigada por un presunto fraude de 6 millones de euros, por facturar billetes que no eran de residentes para recibir la bonificación del 50%. Y aunque siga habiendo subvención, un estudio reciente de la Universidad de Las Palmas asegura que teniendo en cuenta el precio final, la mitad pagada por el consumidor y la otra, por el estado, los vuelos subvencionados son más caros que los que no lo están. Es decir, que los trayectos subvencionados para residentes, si no tuvieran esa aportación pública, su precio final sería más barato.