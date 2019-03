Comienza el juicio por matar a su suegra minusválida

Se le acusa de matar a su ex suegra, de un golpe en la cabeza con un palo, los hechos ocurrieron en esta casa de La Guancha, en Tenerife en Abril de 2010, Ramón Armas había amenazado de muerte a su mujer y a sus dos hijos, tenía una orden de alejamiento, se la saltó acudió a la casa y solo encontró a su suegra que no pudo huir, discapacitada y casi sorda no pudo defenderse. La mujer y los hijos se refugiaron en la casa de una vecina. La guardia civil lo encontró escondido en la vivienda.

Hoy en el juicio lo primero que ha dicho es que se siente indefenso y que no se fía de su abogado.

La jueza no ha visto ninguna anomalía en la defensa del acusado, La fiscalía ve en esta acción una estrategia que ya ha utilizado en un juicio anterior, la fiscal pide 24 años de cárcel, la defensa la libre absolución. El juicio continuará toda la semana.