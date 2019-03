Comienza el curso universitario marcado por la polémica de las becas

Es el primer día de David como universitario. Ha decidido estudiar arquitectura. Solo en la matrícula ha gastado mil euros, si hubiese escogido medicina le saldría 1300, algo menos si se va a la rama jurídica, 800. Cada asignatura ronda los 80 euros, si suspende 160, mejor no 'tripetir' porque se sube a 300. David no tiene derecho a beca.

Elio que curso segundo de derecho, está en otra situación.

Lo que significa que ha obtenido más de un 5 de media el curso pasado. Se queda fuera de la beca del ministerio porque no supera el 6 y medio, pero sí opta a la del gobierno regional.

Aunque las asociaciones de estudiantes dicen que esto no es ninguna novedad.Lo que se mantiene cada año es que al menos hasta junio no sabrán si optan o no a una beca.Los daros provisionales son que se mantiene el mismo número de alumnos que el curso pasado en ambas universidades canarias.