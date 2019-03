Comiendo en un restaurante, como Dios los trajo al mundo

Un equipo de antena 3 ha estado en el primer restaurante nudista de España, donde los comensales no solo se despojan de la ropa sino también de los móviles, para que nuestros ojos sólo se fijen en la personas que nos acompaña. Una luz tenue envuelve a los comensales y la sorpresa llega en el postre. El restaurante está en el sur de Tenerife y promete toda una experiencia gastronómica y naturista.

Entrar aquí no solo tiene que hacerse despojado de ropa. También de móviles y de todo aquello que nos pueda distraer, que nos pueda interferir en disfrutar de una cena diferente. No hay luz eléctrica sino velas. Y se come en vajilla de barro, todo lo más naturista posible. Héctor y Nuria no se lo han pensado dos veces, es la primera vez que acuden a un lugar así.

Se trata de restaurante nudista de España, situado en el sur de Tenerife. Y pretende ser un reclamo más para turistas.

Hora de comer los postres, también se pueden degustar de una forma diferente.

Una cena que se disfruta sin tapujos. Eso sí aunque con alguna dificultad que otra.