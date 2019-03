Claves para evitar y detectar abusos sexuales a menores

No dejarse tocar la ropa interior por nadie, tu cuerpo es tuyo y si te hacen algo que no te gusta debes decir no, cuando alguien te diga que esto es secreto quiere decir que se lo tienes que contar a mamá. Se llaman las reglas de Kiko, consejos para evitar que un menor sufra pederastia.

Uno de cada 6 niños y una de cada 4 niñas en Europa y también en Canarias ha sufrido alguna vez abusos sexuales, lo peor es que sólo se detectan un 20 % de los casos porque la mayoría se dan en el ambiente familiar.

Entre los objetivos de esta organización está agilizar los trámites de denuncia, aumentar las penas, elevar la edad de consentimiento sexual en las niñas a los 15 años, actualmente en 12 y que se defina a los pederastas como criminales y no como enfermos.