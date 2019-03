Cierran 4 chorros de agua potable en barrios de Santa Cruz

Lo denuncian los vecinos que han visto como poco a poco han ido cerrando las llaves de sus plazas

Intentamos sacar agua del chorro y no hay. Acudimos a la plaza del Tablero y como ven, ni gota de agua. Lo mismo pasa en El Sobradillo. Aquí el chorro no tiene llave, y según los vecinos, lleva meses así. La empresa municipal de aguas ha dejado de abastecer varias fuentes públicas de barrios del suroeste de la ciudad. Según la empresa, esta medida fue tomada por el mal uso y el deterioro de las mismas, y estudian su reposición. Vecinos con dificultades económicas las utilizaban a diario. El calor aprieta en pleno mes de agosto, pero si quiere refrescarse tendrá que ir a otro sitio. El agua fresca ya no sale de estos chorros.