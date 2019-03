El 38 por ciento de los niños canarios, en riesgo de pobreza infantil

No viven en pobreza extrema pero si sufren carencias importantes incluso en su alimentación. Las familias no llegan a fin de mes y asegurar alimentos básicos como carne y pescado al menos dos veces en semana no es posible, las denuncias son claras gracias a los comedores escolares muchas menores subsisten

Una situación que se agrava en las familias con más de dos hijos. Y en los centros escolares estas circunstancias se evidencian, convirtiéndose en uno de los principales problemas.

Menores que en muchas ocasiones son sustentados gracias a los pocos recursos de sus abuelos.Cruz Roja denuncia que el 30% de sus atenciones van dirigidas a menores, 6.000 pequeños que requieren asistencia de la ONG.

El informe de Educo es contundente 38 de cada 100 niños en el archipiélago está en riesgo de padecer pobreza, sus rostros quizás no lo evidencien pero requieren la ayuda de todos para crecer como el resto de menores de manera feliz y sana.