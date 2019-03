'El Chupa' declara ante el juez

Prisión para Francisco Trujillo, alias Fran 'El Chupa', el hombre al que la policía le imputa la muerte a tiros de su vecino Lionel Carrillo. Pasó esta mañana a disposición judicial en medio de un amplio dispositivo de seguridad. El acusado del tiroteo de la Vega de San José se encuentra en la cárcel. El juez aún no ha determinado si le imputa un delito de homicidio o de asesinato, ya que tiene que tramitar otras pruebas; sí le ha imputado un delito de tenencia ilícita de armas. Francisco Trujillo se entregó a la policía a las siete de la tarde del pasado viernes. Entró por el garaje de la supercomisaría. Fuentes de la investigación sostienen que el acusado declaró dónde dejó la pistola que se usó en el crimen, pero no ha reconocido que fuera el autor de los disparos. Hoy, una tía de Lionel Carrillo, la víctima, ha contado a nuestras cámaras que no desea venganza, simplemente que se haga justicia.