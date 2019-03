Las casas de la costa de Agache se libran de los derribos

No todos los días se recibe una buena noticia, y hoy los vecinos de la costa de Güímar en Tenerife, pueden estar contentos. El Alcalde les ha dicho que el Tribunal Supremo de Justicia ha resuelto una de las 3 sentencias que ha de dictar y por la cual sus casas no serán derribadas.

Costas alegaba que estas viviendas no entraban dentro de la nueva Ley de Costas y acudió al propio Supremo alegando que el suelo en el que se habían edificado las casas era rústico y no urbano como ya sí había ratificado la COTMAC en el 2007. Tres son las zonas afectadas: El Tablado, La Caleta Punta Prieta y La Puente, que es a quién corresponde esta primera sentencia. José Manuel lleva 36 años luchando por esta sentencia y él y otros vecinos han visto recompensado el esfuerzo vecinal.

El Ayuntamiento de Güimar es optimista y espera que la otras dos sentencias que faltan por dictar, también sean favorables ya que se tratan del mismo caso.