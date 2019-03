La Casa de Galicia no recogerá alimentos esta Navidad

En Las Palmas de Gran Canaria por primera vez en su historia, La Casa de Galicia no podrá organizar la tradicional recogida navideña de alimentos para familias con pocos recursos. Dicen que no pueden cubrir los gastos del voluntariado, seguros y traslados, porque ya no cuentan, entre otras cosas, con el dinero del alquiler de su restaurante, que sufrió un incendio el año pasado. Sí harán la recogida de juguetes pero no la de alimentos.

Año tras año se encargaban de recoger alimentos y distribuirlos entre familias necesitadas. El año pasado fueron 80 mil las personas beneficiadas,... pero este año la Casa de Galicia.

El motivo es económico. El incendio que sufrió su sede y el restaurante, del que obtenian fondos con su alquiler, les ha dejado en muy mala situación.

Dicen que muchas entidades están dispuestas a cederles un local de forma gratuita, pero su problema es que no tienen recursos para pagar el seguro del recinto, los traslados y el avituallamiento del voluntariado.

El alcalde espera que con otras organizaciones se pueda atender las necesidades de las familias.

Eso sí, seguirán adelante con la organización de la cabalgata, con mas de 300 figurantes.

Pero este año no serán ellos quienes reciban directamente las peticiones de las familias, sino que entregarán los juguetes a ongs e instituciones dedicadas a la infancia.