La carretera de la Aldea, cuatro días cerrada

Hasta que no pase el nuevo temporal que se espera para mañana, no comenzarán los trabajos para retirar las piedras que cayeron en la carretera de la Aldea el pasado viernes. Después del desprendimiento a causa de la última borrasca, la carretera permanece entonces cortada, ya son cuatro días. Según el Cabildo no se puede dar una fecha para la reapertura de esta vía, hasta que no se garantice su seguridad.

Este es el estado del tramo de la carretera que une El Risco con la Aldea hoy, idéntica imagen de la de hace 4 días cuando ocurrió este desprendimiento.

Los técnicos del cabildo concluyen que el mallado no respondió como debía hacerlo. Cuando pase el temporal que se espera a partir de mañana se comenzará a retirar la estructura metálica, con maquinaria específica. Por eso el Cabildo no puede precisar cuando se reabrirá al tráfico esta vía. Esta situación complica las vidas de los aldeanos.

pero también afecta a los vecinos del Risco. Alicia trabaja en La Aldea, tendría que ir por el sur, tendrá que hacer 180 kilómetros en lugar de 20.

Y más vecinos afectados.

El aviso de carretera cortada disuade a los turistas que pretenden llegar a la Aldea. Por eso los bares del risco están vacíos.

Para salir o llegar a La Aldea no queda otra alternativa que ir por el sur. El alcalde recuerda que sus vecinos tienen que dar la vuelta a la isla para ir a Guía o Gáldar, donde están los especialistas y juzgados que les corresponden. Por eso exigen agilidad para las obras.