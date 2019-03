Canarias se viste de rosa

Más del 80 % de los casos tiene cura

Hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de mama. Una enfermedad que si se detecta a tiempo tiene una alto índice de cura. En Canarias, una de cada 8 mujeres puede padecer cáncer de mama. Los últimos estudios arrojan datos preocupantes: la enfermedad está apareciendo en niñas de apenas 9 años y también en varones.Ya no es una enfermedad exclusivamente de mujeres, de cada 100 casos de cáncer de mama, uno es un hombre. Mari Carmen sufrió la primera amenaza hace 17 años, tenía cáncer en un pecho, lo superó, pero después, dio la cara tres veces más.En este camino, se sintió sola por eso creó Amate, una asociación quiere dar apoyo y respuesta a mujer que como ellas no saben dónde acudir.Más del 80 por ciento de los casos supera la enfermedad, pero los últimos datos hablan de que el 20 por ciento de las mujeres desarrollan metástasis. Y cada vez, a edades más tempranas.La exploración es vital.Lazos rosa que nos recuerdan que no hay que bajar la guardia. Porque el tiempo corre siempre a nuestro favor.