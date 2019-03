Canarias ya tiene antecedentes de otros niños ocultos

Uno de los niños estuvo 15 años sin ir al colegio

Aunque resulte sorprendente no es el único caso que se ha dado en Canarias. Se ha localizado, en los últimos años hasta a siete niños ocultos, de tres familias distintas.

El más reciente en Tazacorte, los niños gritaban y lloraban de hambre según los vecinos. Y otros dos casos en Gran Canaria: dos pequeños de una familia de la Vega de San José que permanecieron 11 años ocultos y otro menor, también en Jinámar. El niño estuvo 15 años sin ir al colegio, que tenía a sólo 500 metros de su casa.

No es el primer caso de niños ocultos por sus padres, que están sin escolarizar y ni siquiera reciben atención médica. En 2014, también en Jinámar, se conocía la existencia de un joven de 15 años que nunca había ido al colegio. No tenía DNI, ni estaba vacunado. A efectos legales no existía, el motivo: sus padres tenían miedo a que Asuntos Sociales les retirara la custodia, como ocurrió con otros dos hermanos mayores declarados en desamparo.

Esta otra pareja, también de Gran Canaria fue condenada a dos años de prisión por ocultar a dos de sus hijos durante 11 años para que los servicios sociales no asumieran su tutela, como ya había ocurrido con otros tres hijos de la mujer que era toxicómana.

Su abuelo también ayudó a mantener a uno de los niños oculto.

Y el caso más reciente en Noviembre, en Tazacorte, en La Palma, la policía autonómica rescataba de esta vivienda a cuatro niños de entre seis meses y cinco años, que nunca habían salido de casa. De hecho, presentaban problemas de salud por no ver la luz del sol y estaban desnutridos. Los vecinos los oían llorar, pero nunca los habían visto y por eso llamaron a la policía.

Los cuatro hermanos se encuentran en un centro tutelado por el Cabildo de La Palma. Los padres de los menores tenían orden de búsqueda y detención por varios delitos.