'Canarias solo existe en la Península cuando dicen una hora menos'

La candidata de Coalición Canaria a las Elecciones del próximo domingo por la provincia tinerfeña, Ana Oramas, está convencida de que en la política nacional su formación va a ser decisivos después del 20D. Exige un trato diferencial con las islas, porque asegura que 'No puede ser más barato viajar de Tenerife a Londres que de Tenerife a Lanzarote'. Por eso insiste en que Canarias debe de tener la misma financiación que el resto de comunidades.

Dice Oramas que Canarias ha avanzado cuando no ha habido Gobiernos de mayorías absolutas, porque no han necesitado el apoyo de CC. En su opinión, el Senado hay que reformarlo, pero no eliminarlo. En cuanto a las acusaciones que la hecho Podemos de su partido y la corrupción, dice Oramas que Podemos en Canarias no está para dar lecciones de ética, porque la única que está siendo investigada en la candidata de ese partido Victoria Rosell.