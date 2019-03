En Canarias podría haber un centenar de guarderías ilegales

Desde Educación trabajan en una regulación que las controle

En Canarias hay cerca de 100 guarderías que ejercen la actividad sin ningún control. Algunas están en pisos o en garajes pero otras pueden aparentar ser legales cuando realmente no lo son. Desde las asociaciones de centros privados piden una mejor regulación. No solo para guarderías sino también para ludotecas que realizan servicios que no les corresponde.

A la hora de elegir una guardería para los hijos los padres se fijan en muchos detalles,.

Pero no hay que dejar por sentado que la guardería es legal, hay que preguntar y pedir la documentación si hace falta.

Puede haber en Canarias una 100 guarderías ilegales, algunas en pisos, garajes pero también algunos que aparentemente parece que están registradas y no lo están. Por eso hay que acudir a profesionales titulados.

La asociación de guarderías pide un decreto para las ludotecas que ejercen como centros de educación infantil.

Nos hemos ido hasta una ludotecas que está en el punto de mira de las guarderías preguntamos a la dueña nos muestra que es todo legal y que jamás ha recibido ni una sola multa de ningún inspector que ha revisado el centro.

Desde La consejería de educación nos aseguran que están trabajando en un articulado que regule y controle mas al sector de las guarderías y ludotecas infantiles.