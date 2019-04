Canarias a la cabeza en denuncias por malos tratos

Las administraciones reconocen que faltan recursos

2416 denuncias por malos tratos en Canarias en los 3 primeros meses del año. Con estas cifras la comunidad se sitúa a la cabeza del país con casi 23 casos por cada 10 mil mujeres, superando en nueve puntos la media nacional, Un paso el de denunciar que a muchas mujeres les cuesta mucho pese a sufrir a diario palizas e insultos. Nuestra próxima protagonista asegura que de no haberla interpuesto habría muerto. Hoy sonríe después de recuperar las riendas de su vida.

Natacha vivió sus últimos años de matrimonio entre vejaciones y golpes.

Un ir y venir constante a centros sanitarios para curar las heridas que su marido le producía.

Maltrato continuo que sufrió durante 5 años y que perdonó en decenas de ocasiones hasta que un día creyó que iba a morir, esa vez ya no retiró la denuncia, desde entonces asegura puede dormir tranquila.

Por eso ahora anima a cualquiera que sufra malos tratos a que se arme de valor y denuncie, cuesta sí pero tras ese gran paso comienza una nueva vida.

Solo en los tres primeros meses del año se han registrado más de 2400 denuncias por malos tratos en las islas. Una cifra muy por encima de la media nacional. Desde la justicia hacen una lectura positiva de este dato que significa que las mujeres confían en el sistema y por ello denuncian pero reconocen que algo está fallando porque cada vez hay más casos de maltrato en parejas jóvenes.

Según el informe del Consejo General del Poder Judicial han aumentado no sólo las denuncias, también las suspensiones de regímenes de visitas, o de la patria potestad. Desde el año pasado la protección de las víctimas se amplía no sólo a las mujeres sino también los hijos. En Canarias los cabildos disponen de unidades de violencia de género que gestionan recursos de ayuda como pisos tutelados, casas de acogida y oficinas comarcales de atención que les ayudan a recuperar la independencia, reconocen que no es suficiente.

Falla la educación y faltan recursos aunque cada vez son más. Los municipios de más de 100 mil habitantes disponen de una unidad policial especializada en violencia de género, que custodian a las víctimas y las acompañan donde haga falta.

Su trabajo es también animar a denunciar.