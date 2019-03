Sufre una contusión en la espalda y un golpe en el oído

De nuevo brutal agresión a un árbitro de fútbol en Tenerife. Pitaba un torneo entre jugadores de Ecuador y Bolivia. En una de las jugadas saca roja directa al portero que sin más lo golpea y lo tira contra el suelo. Pero lo peor no acaba ahí, nadie lo socorrió, fue él mismo el que tuvo que llamar a la policía porque seguían amenazándolo tanto jugadores como personas desde el público.Esta es la jugada que desemboca en la agresión. El jugador de rojo, que se ve a la izquierda de la imagen forcejea con el portero. Pita el árbitro, y según los hechos relatados por este, el portero lo insulta por lo que decide sacarle roja directa: el portero se quita la camisa pero va por detrás y ocurre esto. El propina un fuerte golpe y continúan dándole. Mientras es jaleado por el público que no deja de insultar.Cuatro días después a Santi le sigue supurando sangre del oído, aún no sabe el alcance de la lesión. Su ojo también ha sufrido por el golpe. Además de una fuerte contusión en la espalada.Era un competición amateur y se esteba retransmitiendo en directo para Ecuador. En la imagen vemos niños y escuchamos como se vende alcohol en la grada Incluso después de la agresión nadie ofreció ayuda a Santi y seguían amenazándolo.Eso sí dice que esta falta de civismo y de valores, no le retirará de los que más le gusta, el fútbol.