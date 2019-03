La borrasca ha descargado en las islas occidentales y se desplaza hacia Fuerteventura

[[DEST:La borrasca ha dejado 25 litros/m2 en el Puerto de la Cruz]]

Por lo menos un plan a cubierto. Los que hoy escogían Puerto Rico para dar un paseo se han encontrado temperaturas más propias de la cumbre que de la costa.

El agua no ha parado de correr durante toda la mañana, dificultando la actividad en algunos comercios, que no han tenido muchas visitas. Aunque la mayor sorpresa se la han llevado en el Puerto de Mogán, donde una intensa granizada caía justo antes de amanecer, con tanta fuerza que los propios vecinos no dudaron en fotografiar el momento.

De todo, menos turistas en la playa, que a primera hora de la mañana ofrecía esta imagen. Los visitantes se han visto obligados a improvisar chubasqueros en plenas vacaciones.

En el norte de Tenerife se han llegado a registrar hasta 33 litros por metro cuadrado en algunos puntos. En el Puerto de la Cruz, superaban los 25. El temporal va a seguir avanzando hacia el este, pero sin dejar de llover en las islas donde ya ha descargado con intensidad.