Borja Casillas responde a las preguntas del Fiscal

Quieren que se le sancione por su actuación ofensiva

Borja Casillas vuelve a comparecer una vez más en los juzgados, hoy ha contestado a las preguntas de la Fiscalía y la Asociación de Abogados Cristianos, que lo acusan de un delito contra los sentimientos religiosos. Casillas se ampara en la libertad de expresión para defender su actuación en la gala drag queen del carnaval. Quienes lo denuncian piden sanción y que no se vuelva a repetir.Sale tranquilo, tras haber contestado a las preguntas del fiscal y de la Asociación de Abogados Cristianos.Los demandantes vieron en su actuación un delito de odio y contra los sentimietos religiosos, algo que Borja no ha dejado de desmentir. Su abogada asegura que hay jurisprudencia suficiente para creer que la denuncia no va a prosperar.Los denunciantes, por su parte, insisten en que la actuación fue ofensiva. Su objetivo, dicen, no es enviar a Borja a prisión, sino que se le sancione y que espectáculos como el suyo no se vuelvan a repetir. Aunque Borja ya piensa en su número del próximo año.habrá que esperar para tener más detalles. También para saber si habrá o no juicio contra él.