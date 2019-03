Los bomberos no sabían que se iba a usar fuego frío

Se incumplió el plan de seguridad

La investigación del caso Saida pone de relieve una cadena de errores del plan de seguridad de la gala de elección de la reina. En el atestado, al que ha acceso Antena3, la policía culpa al ayuntamiento, concretamente al Organismo Autónomo de Fiestas, de incumplir sus propias normas. Ni siquiera los bomberos tenían conocimiento del uso del fuego frío.

El informe de la policía es contundente. Relata una cadena de despropósitos que culminaron con las graves quemaduras de Saida. "La no aplicación del Plan de Autoprotección, unido a la total descoordinación entre la concejalía y la Gerencia del Organismo Autónomo de Fiestas, ha dado lugar a la desastrosa y nefasta situación vivida en la noche del 6 de febrero". Además de no figurar el uso del fuego en la escaleta de la gala que se envía a los cuerpos de emergencia, "En la candidata número 9 no se indica la utilización de fuego frío", la organización incumplió otra de sus normas, lo dice el atestado y lo recuerda el abogado de la acusación.

Además, dice la policía, "No se hicieron los controles preceptivos ni se solicitaron requisitos extraordinarios".