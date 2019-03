Bermúdez deja a CC a 'los pies de los caballos' ante el PSOE

Coalición Canaria y Partido Popular gobernarán en Santa Cruz de Tenerife. Ambas formaciones anunciaban a última hora de la tarde de ayer este acuerdo que a muchos ha cogido por sorpresa, incluso dentro de Coalición Canaria que a esa misma hora negociaba con el Psoe el pacto regional. Bermúdez asegura sentirse tranquilo, dice que no ha incumplido ninguna norma y que en todo momento ha mantenido informado al comité insular de Coalición y el secretario de la organización en Tenerife, no es otro que Fernando Clavijo.

Tras dos semanas de intensas negociaciones Santa Cruz de Tenerife ya tiene acuerdo no sabemos si mitológico.

Pero sí titánico por las luchas de poder y las consecuencias que puede traer.

Muchos dudan de la oportunidad del anuncio.

No le importa lo que puedan llegar a decir, porque Bermúdez asegura que no ha incumplido ninguna norma. No tenía otra opción para alcanzar un gobierno estable, el PSOE no quería pacto a tres con el PP. Las comisiones negociadoras suspendieron conversaciones tras su anuncio..

El comité insular de su partido lo sabía, conocía su decisión de pactar con el PP, y por lo tanto, también Fernando Clavijo.

CC no ha confirmado si lo expedientará por lo que Bermúdez se muestra confiado en ser nombrado alcalde.