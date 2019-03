El banco malo cedió casas en mal estado para personas sin recursos

Las 50 casas siguen vacías

En estos momentos hay casi 9 mil personas inscritas en las listas del Gobierno de Canarias como demandantes de una vivienda social. Pues no hay buenas noticias para ellos. Hoy hemos sabido que las 50 casas que se comprometió a entregar en un convenio el Sareb, el banco malo, al Gobierno de Canarias no son habitables. Unas porque están con importantes desperfectos y otras porque están ocupadas. El acuerdo fue firmado por la exconsejera Socialista Patricia Hernández. El nuevo equipo de gobierno no descarta denunciar al banco malo por incumplir lo acordado.

Se comprometían a entregar viviendas en arrendamiento a personas demandantes, el mediador el gobierno de canarias. El Sareb, el banco malo, una sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria cedió 50 inmuebles que no son habitables.

Además aseguran que muchas de las casa están en municipios con poca demanda de vivienda, por islas.

En Gran Canaria el Sareb cedió 15 casas, en Tenerife 13, en Lanzarote 12 y en Fuerteventura 10 viviendas.

El convenio fue firmado por la exconsejera socialista patricia Hernández llegó a plantearse denunciar al banco malo, el nuevo equipo de gobierno tampoco lo descarta.

De momento las casas seguirán vacías mientras la demanda de viviendas sociales sigue creciendo.