Los bailarines de Valverde piden apoyo a sus vecinos

La Com.Mixta les sancionó por no cumplir las normas

Los bailarines de Valverde y de El Pinar no quieren perderse el próximo domingo ejecutar el baile ante la Virgen de Los Reyes. Fueron amonestados el pasado sábado en la Bajada por saltarse algunas normas al no seguir el trayecto establecido en el recorrido o no rendir la venia ante la Virgen. Hoy han pedido a sus vecinos apoyo para que les permitan estar el próximo domingo en la Fiesta Real de Valverde. Llevan esperando 4 años y no se lo quieren perder, por eso ofrecen no entrar en la iglesia, a cambio de poder bailar fuera.

Los bailarines de Valverde se reunía con sus vecinos, el domingo es la fiesta real, y no se imaginan un acontecimiento así, sin poder bailar ante la Virgen de los Reyes.

Han recogido firmas y se las van a entregar a la Fundación Virgen de los reyes.

También los del Pinar,. hoy pleno extraordinario en el municipio. Han acordado que los tres bailarines amonestados no entrar en la iglesia en Valevrde, pero sí quieren bailar por fuera.

Tanto unos, como otros, aseguran que nunca han querido perjudicar a nadie. Y que solo quieren conservar una tradición ancestral, que ha pasado de generación tras generación.