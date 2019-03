Si el ayuntamiento tira el 'Mamotreto' incurrirá en un delito

Por eso, convocarán manifestaciones y tienen la idea de levantar en el mismo entorno, un símbolo que reivindique la honestidad.

Fueron los primeros que denunciaron lo que se estaba haciendo cerca de sus casa, una construcción ilegal, que no contaba con los permisos. Lola es una de las vecinas afectadas, parte. Lleva años esperando por esta sentencia, así que espera que se derribe y que se deje de pagar los 30 mil euros al mes por su mantenimiento.

El alcalde ya ha dicho que no va a derribar este edificio en abandono desde 2006, por eso la advertencia del abogado de uno de los acusados y ex fiscal general de Estado, Eligio Hernández, le ha venido como agua de mayo.Los vecinos no van a cesar en su empeño de hacer cumplir la sentencia.