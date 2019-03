El Ayto.de La Laguna capturará las tortugas del parque de La Vega

Muchas de ellas tienen la bacteria de la salmonella

Las tortugas del Parque de La Vega, en La Laguna, están causando un grave problema. Estos reptiles son depredadores y atacan a las aves y los peces que tienen su fuente de vida en el estanque. En unos días van a vaciarlo para capturar esas tortugas, que han sido abandonadas ahí por sus dueños durante años.

Decenas han sido abandonadas en los últimos años. Un comportamiento incívico penado por la ley.

Y es que estos reptiles atacan y se comen no sólo las carpas que viven en este estanque sino también a las diferentes aves, algunas, protegidas, que beben y comen esta zona húmeda.

Pero para enfermar de salmonella habría que beber de éste agua o tocar a las tortugas llevándose las manos a la boca. Por seguridad el estanque será vaciado la próxima semana.

Animales que no serán sacrificados sino que vivirán en un espacio acondicionado para ellos, pese a todo no recuerdan que lo mejor es no comprarlos y si nos queremos deshacer de ellos bastará con llamar al 112.