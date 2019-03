Aun no se sabe si los militares están en la cabina del helicóptero

Mientras,se les sigue buscando en la costa de África

Se complican las maniobras para elevar la cabina del helicóptero a la superficie. Ayer el Ejército encontró el Superpuma donde viajaban los tres militares desaparecidos hace una semana. Pero de momento, no se ha comprobado si están dentro o no.

Tampoco han accedido a la cabina los buzos porque no hay visibilidad. Además, como decimos, el mal tiempo está dificultando el izado. Hoy se va a continuar con esos trabajos.

La cabina está localizada pero todavía no se ha accedido a ella por el mal tiempo. Mientras tanto se sigue buscando a los soldados en toda la costa occidental de África porque, como comunicó el ministerio de Defensa en las redes sociales: Aun no se sabe si están dentro del aparato o no. Además, el propio ministro dijo el pasado viernes que un barco que se acercó a la cabina antes de hundirse, no vio a nadie en el interior.

Al misterio se ha añadido mucha más incertidumbre en las últimas 24 horas. Los buzos siguen sin tener visibilidad, y hay presencia de tiburones. Hoy Marruecos ha facilitado redes de grandes dimensiones para envolver la cabina e izarla, pero no se ha podido realizar la maniobra.

Desde anoche, en la base de Gando no han parado de entrar y salir coches con familiares y compañeros. Todos esperan una llamada: La del juez militar que lleva el caso. Solo él puede dar una confirmación oficial de si los tres desparecidos están dentro de la cabina o no. Solo en este ultimo caso se mantendría la esperanza de que estén vivos, perdidos sin comunicaciones o secuestrados.