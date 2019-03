Atletas unidos por una buena causa

Como si se tratara de un ritual los atletas comenzaban a preparar el Lagothlon. Calentamientos, estiramientos, tatoo de dorsal y riasas para olvidar los nervios. En el deseo de todos contrinuir con una causa solidaria y sobretodo mejorar las marcas personales.

Comienza la prueba un aquatlon nocturno que dificulta la prueba, Dos kilómetros y medio de carrera en el que rápidamente se rompe el grupo, escenario la avenida mar´tima de la ciudad portuense en pocos minutos llegan a la piscina del lago los primeros deportistas toca ahora enfrentarse a 1000 metros de natación, manotazops por el cansancio y la aglomeración, se traga algún buche de agua y es imposible no desorientarse no es habitual tirarse al agua a esta hora. Por fin en tierra toca calzarse de nuevo las zapatillas y echarse a correr 2500 metros para llegar a meta, ganadores 2 y un tercero que por primera vez cruza la linea de llegada, seguro que no será la última.