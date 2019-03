La asociación de juezas no comparte la sentencia

Reacciones de jóvenes y padres ante la sentencia

La asociación de juezas de España no comparte la sentencia solo por abusos sexuales. Consideran que el relato de los hechos demuestra que se cometieron delitos más graves como el de agresión sexual, violación, e intimidación, que no se han tenido en cuenta en la condena. Además, insisten en que queda claro que la víctima, si no opuso resistencia, fue por miedo a sus cinco agresores.

La sentencia relata unos hechos, que a juicio de la magistrada Carla Vallejo...

Con lo cual, la condena, en lugar de 9 podría ser de 15 años. Lo mismo piensa la abogada Isabel Saavedra, que considera probado que hubo intimidación.

Ambas hablan de un desfase entre lo que realmente ocurrió y la condena dictada por abuso sexual y no por agresión sexual. Motivada en parte por el voto particular de uno de los tres magistrados.

Tanto la letrada como la jueza piden que una reflexión general, para que a partir de ahora se tenga en cuenta la perspectiva de genero a la hora de juzgar este tipo de casos.

Tienen aproximadamente la misma edad que la víctima de la manada y esta creen que sería su reacción si hubieran sufrido una situación similar.

Tras conocer la sentencia de 9 años por abuso y no por agresión sexual, su reacción es esta.

Y así reaccionarán a partir de ahora.

Porque dicen que tras esta sentencia no se sienten protegidas.

Situación difícil también para los padres que no saben cómo explicar a sus hijos el miedo sin coartar su libertad.

Coinciden padres e hijos en que estas situaciones no se previenen en los juzgados sino en las escuelas.

La única manera de que los jóvenes se eduquen en la igualdad y el respeto.