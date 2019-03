Así vimos la super luna desde Canarias

No es una exageración si les decimos que este fin de semana pudimos contemplar una super luna. En realidad, así es como los astrónomos conocen a este fenómeno: el momento en que la luna se encuentra lo más cerca posible de la Tierra. Anoche coincidía además con luna llena, algo que no ocurría desde 1993. Canarias es una de las tres zonas geográficas del mundo con mejores condiciones para hacerlo.

Hacía 18 años que no teníamos ocasión de contemplar un espectáculo como éste: se llama super luna y se ocasiona en el momento en que nuestro satélite se encuentra lo más cerca posible de la Tierra. En concreto, un 14 por ciento mayor y hasta un 40 por ciento más brillante. Por su mayor estabilidad atmosférica, Hawai, el norte de Chile y Canarias, donde se encuentra este observatorio, son los tres mejores lugares del mundo para disfrutar de su contemplación.

Sepan además que esta noche aún es posible disfrutar de la super luna. Gracias a su luz, no es necesario alejarse de las grandes ciudades, sólo necesitamos cielos despejados y buena visibilidad hacia el este. El próximo 11 de octubre, podremos contemplar el fenómeno contrario: la luna se encontrará en el punto más alejado de la Tierra, a más de 405 mil kilómetros.