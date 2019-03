No aparece la orden que autorizó las escuchas a Clavijo

Si el juez sigue adelante los abogados de las defensas recurrirán ante la Audiencia Provincial

Mucho movimiento hoy en los juzgados de La Laguna, todos los abogados del caso corredor estaban citados por el juez Pamparacuatro, al parecer en la instrucción no está la orden que autorizó las escuchas a Fernando Clavijo, en las que supuestamente se encontraron los indicios de delitos de malversación y tráfico de influencias. Una inexplicable desaparición también para uno de los principales imputados

Según los letrados se trata de un grave error que debería suponer que se archive la causa

Para los letrados, Pamparacuatro intentará reconstruir el auto sin ese documento

Pero en justicia lo que no está en papel no existe y la orden que autorizó las escuchas a Fernando Clavijo no aparece físicamente, sólo en el sistema informático judicial, el Atlante, aunque una nueva prueba podría también invalidarlo

Tras la vista de hoy, el juez determinará si archiva la causa, en el caso de seguir adelante todos los abogados recurrirán ante la audiencia provincial que podría tardar entre 4 y 6 meses en decidir si da carpetazo definitivo o no al caso corredor y con él a la imputación, entre otros, del alcalde de La Laguna