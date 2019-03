Anticorrupción investiga el concurso de licencias de radio

La Fiscalía investigará la adjudicación de licencias de radio en las islas ante la sospecha de que se ha podido cometer un delito de tráfico de influencias. La policía judicial ya se ha activado a instancias del ministerio público, que ha denunciado al Gobierno de Canarias. Las sospechas se basan en la adjudicación de un mayor número de licencias al empresario Miguel Concepción, que está llamado a declarar, y a una empresa sin implantación en el archipiélago. La lista de 156 licencias se hizo pública en junio de 2011, y en ella no se otorgaba ninguna licencia a cadenas con una reconocida trayectoria en Canarias como Onda Cero o la Cadena Ser.La Fiscalía considera que el ejecutivo ha podido cometer irregularidades en el desarrollo del concurso al aplicarse criterios que no estaban publicados en las bases para beneficiar intencionadamente a determinados candidatos. La Fiscal ya ha citado a declarar a los miembros de la mesa de adjudicación. Una citación, que aseguran los afectados, aún no han recibido.