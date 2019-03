7 años de prisión para Miguel Zerolo

El caso fue denunciado en 2005

Siete años de prisión para el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo. La sentencia del caso de Las Teresitas se conocía esta mañana. Seis de los acusados han sido condenados con penas de cárcel, pero Vicky Luis, de momento no irán a la cárcel?...

No irán porque hemos podido hablar con los abogados de los condenados y nos dicen que recurrirán la Sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Canaria. Y hasta que no haya sentencia firme no tendrán que ingresar en prisión. Como bien decías Miguel Zerolo ha sido condenado a 7 años de cárcel, además de inhabilitación para desempeñar un cargo público, autonómico o estatal durante ocho años y nueve meses. Los empresarios que realizaron la operación Ignacio González y Antonio Plasencia, han sido condenados a 5 años y tres meses como cooperadores de un delito de malversación.

En cuanto a las penas económicas entre los 6 condenados tendrán que pagar 61,6 millones de euros al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El caso de las teresitas ha sido catalogado, como un pelotazo de libro. Esta es la sentencia más detallada...

Una sentencia de 169 folios. En la que se condena a siete años de prisión al ex alcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo. 17 años y medio de inhabilitación absoluta por un delito de malversación e inhabilitación especial para desempeñar un cargo público, autonómico o estatal durante ocho años y nueve meses. Estaba acusado de los delitos de malversación de fondos y prevaricación administrativa y la Fiscalía pedía para él ocho años de cárcel.

Otros de los condenados a siete años de prisión es el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo por malversación y prevaricación. Los empresarios que realizaron la operación Ignacio González y Antonio Plasencia, han sido condenados a 5 años y tres meses como cooperadores de un delito de malversación, y a una inhabilitación de 21 años como cooperadores en los delitos de malversación y prevaricación.

Cuatro años los exfuncionarios de la Gerencia de Urbanismo José Tomás Martín y Víctor Reyes por, como señala la sentencia por "cooperación necesaria en la malversación de fondos públicos y por prevaricación".

Los seis condenados deberán indemnizar al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con 61,6 millones de Euros más intereses, mientras que Inversiones Las Teresitas también deberá abonar otros 52,5 millones.

La asociación Justicia y Sociedad se presentó en su día como acusación particular.

Quedan absueltos los exportavoces municipales Emilio Fresco y José Emilio García Gómez, los empresarios Carlos Plasencia y Pedro González, y los funcionarios José Luis Roca, Antonio Messía de Yraola y José Eugenio de Zárate.

El juicio comenzó el 9 de septiembre de 2016. Expectación máxima por fuera de los juzgados. todas las miradas puestas en él. Princpal acusado: Miguel Zerolo. No.

La fIscal calficó este caso como pelotazo de libro, que reportó 120 millones de euros a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González. También condenados. La declaración de esta mujer, la arquitecta municipal Pía Oramas fue clave: tasó los terrenos en 19 millones, tres veces por debajo e lo que pagó el ayuntamiento, 52 millones. Cuando le tocó declarar como testigo al actual alcalde, José Manuel Bermúdez, dijo que él como alcalde nunca se hubiese atrevido a firmado una operación de este tipo.

El último día de juicio, En el derecho a la última palabra otorgado por el juez, el único que habló fue Miguel Zerolo. Siempre defendiendo su inocencia.

Tres meses proceso y 12 acusados en el banquillo en el mayor juicio sobre corrupción urbanística en canarias. El caso quedó visto para sentencia en diciembre, cuatro meses después hemos conocido el fallo.