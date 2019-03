30 años de lucha contra el SIDA

Han pasado 30 años, desde que se realizaran los primeros diagnósticos de sida. 30 años de lucha contra la marginación y con una apuesta firma por la prevención. Hoy es día mundial contra el sida, lo comprobamos en las calles de las islas. Lazos rojos y una pequeña ayuda que ahora se hace más necesaria ante los recortes derivados de la crisis.

pero también hay otras iniciativas que tratan de lanzar un mensaje de responsabilidad ante VIH es la campaña nacional Help, juntos sumamos un apoyo positivo en la que han participado numerosas caras conocidas de las islas y que cuenta con el apoyo de algunas publicaciones.



En canarias desde 1984 hasta junio de 2010 se diagnosticaron 2316 casos, no hay un perfil concreto del enfermo, el virus si no hay prevención puede afectar a cualquiera.