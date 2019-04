Amenazan con cortarles la luz y el agua si no abandonan el edificio

No se quieren ir porque no tienen para otro alquiler

Otro asunto que tiene que ver también con la vivienda. Continúa el conflicto en un edificio de Sardina, en Gran Canaria, en el que los vecinos han recibido la notificación de que el próximo viernes se les cortará el agua y la luz. Las 93 familias se niegan a abandonar el edificio a pesar de que el constructor aún no ha subsanado los problemas de seguridad del inmueble. El Ayuntamiento dice que solamente cumple con la normativa.

Los vecinos se preparan para el próximo viernes, cuando está previsto que se produzcan los cortes de agua y luz.

Dicen que de este edificio no se van porque no pueden pagar otro alquiler. Aquí apenas pagan 300 euros. Omaira no trabaja, ve inviable abandonar esta casa.

El Ayuntamiento asegura que ha dado todos los plazos posibles al promotor para que solucione los problemas de seguridad del inmueble. Pero ante la falta de respuesta, mantiene que la única solución es el desalojo.

Sin embargo los vecinos dicen que de aquí no se van porque no perciben que el edificio sea inseguro.

El Ayuntamiento les ha prestado asesoramiento para solicitar un alquiler social. Pero estas familias no lo consideran suficiente. Aseguran que la decisión está tomada, que seguirán aquí, incluso sin agua ni luz.