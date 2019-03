Amenazada de muerte

Prácticamente todos los días el centro médico de Juan Grande amanece con pintadas como éstas. El ayuntamiento las borra, pero vuelve a aparecer. Alicia es la única doctora de este consultorio. Dice que esos insultos van dirigidos a ella. Por eso desde hace dos años y medio acude a trabajar con miedo. Sabe quien es el autor, lo ha denunciado, pero todo sigue igual.En Juan Grande no salen de su asombro, los vecinos apoyan a su médico. Conocen al autor de las pintadas, y no entienden por qué no ha sido detenido. Para su doctora sólo tienen buenas palabras.Esta es la manera que tienen sus compañeros del centro de salud de El Doctoral para apoyarla. Una concentración silenciosa por el fin de las amenazas.