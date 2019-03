C. Alonso amenaza con romper el pacto en el Cabildo de Tenerife

Chacón y Alonso se reúnen este martes para abordar el asunto

El Presidente del cabildo de Tenerife amenaza con romper el pacto de gobierno con el PSOE en la institución insular, si la Consejera de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, del Partido Socialista, no cambia de opinión con respecto a las obras del anillo insular. Carlos Alonso exige que los 15 millones de euros adicionales que él mismo consiguió del Estado sean para un nuevo tramo del anillo, es decir, obra nueva, y no para acabar las ya comenzadas, tal y como pretende la Consejera Chacón. Alonso le da una semana para reconsiderar su decisión, si no, dice, expulsará a los consejeros del Psoe de su gobierno.

El presidente del cabildo de tenerife ya ha puesto el cronómetro. El plazo, esta semana, si no...

El incumplimiento, según Alonso, viene porque hay un compromiso firmado en el cabildo de Tenerife entre CC, PSoe y PP para dar salida a los asuntos prioritarios en la isla. Y acabar el anillo insular es uno de ellos.

El PSOE en el cabildo no ha querido pronunciase hoy sobre este asunto, el PP apoya la decisión de Alonso.

El tramo de la discordia es el que une Santiago del Teide con el Tanque, uno de los más complicados, 30 kilómetros de los que en su mayoría será un túnel. El ultimátum ya está lanzado, mañana, Carlos Alonso se reunirá con la Consejera para intentar no agotar el plazo.

Mañana habrá una reunión entre Alonso y Chacón para abordar este asunto cara a cara, aunque la dirección regional del PSOE ya ha contestado que no atiende a ningún ultimátum, y que mantendrá su compromiso de gobernar allí donde firmaron el pacto. Las reacciones en los demás partidos también han sido inmediatas tras la advertencia de Alonso. El Partido Popular exige a Fernando Clavijo que ponga orden en estos enfrentamientos. Y el propio presidente canario ha dicho hoy que mañana este asunto va a quedar zanjado.

Pero Ornela Chacon parte con desventaja porque, aunque comparta mesa de gobierno con Clavijo, ambos se distancian cada vez más. Chacón desde que tomó posesión se comprometió a invertir sólo en las obras que ya estaban empezadas...

Y en el saco de nuevos proyectos, la consejera incluía el tramo final del Anillo Insular para el que el presidente del cabildo tinerfeño negoció 15 millones de euros en Madrid. Negociación que tiene todo el respaldo Fernando Clavijo.

Piden orden. Pero el PSOE niega que se trate de enfrentamientos personales. Sino de posiciones de partido. Dos partidos, Coalición y PSOE, que conforman el pacto regional. En cuanto a la advertencia de Carlos Alonso...

Un momento de tensión, que Alonso y Chacón, tendrán que solventar en la reunión de mañana.