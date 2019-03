La Aldea advierte de que no permitirá desvíos de "ni un solo euro"

"Es mejor terminar obras inacabadas antes de iniciar otras"

El Foro Roque Aldeano ha advertido hoy de que acudirá a la Fiscalía Anticorrupción si detecta que "se desvía un solo euro" de los fondos comprometidos para completar la carretera de La Aldea, en Gran Canaria.

Esta asociación estará muy vigilante para que no se quite ni un solo euro de una obra que ha permanecido prácticamente paralizada durante más de tres años, advierte este colectivo ciudadano, en un comunicado. Y añade que "si importante es el cierre del Anillo Insular de Tenerife, también lo es la segunda fase de la carretera entre El Risco y Agaete, que no cuenta de momento con asignación presupuestaria. El presidente del Cabildo de Gran Canaria apuesta por terminar las obras inacabadas antes de iniciar otras nuevas.