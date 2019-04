Los alcaldes del PP no negociarán con Clavijo los fondos del IGTE

La asamblea de la FECAM es este viernes

Golpe sobre la mesa de los 13 alcaldes populares de Canarias. Se plantan ante Fernando Clavijo y no irán el próximo viernes a la asamblea de la Fecam a menos que el gobierno aclare antes los criterios de reparto de los fondos IGTE. Dicen que el debate sobre ese dinero ha sido un teatro de la confusión.

Demasiadas incógnitas sobre quién gestionará estos 160 millones de euros y cuál será el método utilizado para su reparto. En opinión del secretario general del PP de Canarias, el Gobierno canario cambia de criterio en función de si habla con la Fecam o con los cabildos.

Y hasta que no tengan respuesta no se sentarán a negociar. Por ello y si no reciben información a lo largo del día de hoy, ninguno de los 13 alcaldes populares acudirá a la asamblea de la Fecam mañana viernes.

Asier Antona destaca la importancia de tener estos recursos para destinarlos a la economía y a la diversificación de los servicios municipales, si bien antes hay que saber cuáles son los criterios para saber qué propuestas pueden presentar los ayuntamientos.

Proyectos vitales los que han ideado para mejorar la vida en sus municipios.